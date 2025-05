Abriss der kaputten Wuhlheide-Brücke in vollem Gange: Alles im Zeitplan?

Berlin - Bei der einsturzgefährdeten Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide gehen die Abrissarbeiten voran.

Alles in Kürze

Bagger reißen die Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide ein. © Thomas Peise

Das teilte die Verkehrsverwaltung auf dpa-Anfrage mit. "Alle Bagger und Geräte sind bereits in der Nacht zu Samstag eingetroffen." Daraufhin sei während des Tages mit den "Rückbauarbeiten" begonnen worden.

Auch am Sonntag werde mit schwerem Gerät gearbeitet, am Wochenende allerdings grundsätzlich nicht in der Nacht. "Wir liegen somit sehr gut im Zeitplan."

Verkehrssenatorin Ute Bonde (58, CDU) hatte Ende vergangener Woche in Aussicht gestellt, dass die wegen der Einsturzgefahr unterbrochene Tram-Linie sowie Rad- und Fußwege, die ebenfalls unter der Brücke hindurchführen, in der kommenden Woche wieder freigegeben werden können.

Voraussetzung dafür sei, Tag und Nacht zu arbeiten.