Bauarbeiten am Bahnhof Köpenick: Sperrungen und unterbrochener Zugverkehr

Berlin - Rund um den Bahnhof Köpenick in Berlin steht die nächste Bauetappe an. Pendler und Bahnreisende müssen mit erheblichen EInschränkungen rechnen.

Der S-Bahnhof Köpenick wird aktuell umgebaut. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick mitteilt, wird die Hämmerlingstraße im Zuge des Einschubs einer neuen Fernbahnbrücke für mehrere Wochen vollständig gesperrt.

Die Vollsperrung beginnt am Montag, 26. Januar, gegen 5 Uhr und soll bis Freitag, 6. März, etwa 11 Uhr andauern. Während dieser Zeit ist die Unterführung unter den Bahngleisen für alle Verkehrsteilnehmenden gesperrt.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Bereits jetzt ist die Straße zwischen Seelenbinderstraße und Friedenstraße noch bis voraussichtlich 23. Januar wegen Leitungsarbeiten nicht befahrbar.

Auch Bahnreisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Der Fern- und Regionalverkehr zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner wird von Freitag, 30. Januar, 21 Uhr, bis Freitag, 27. Februar, 22 Uhr unterbrochen. Die Deutsche Bahn will rechtzeitig vor Beginn der Sperrung Ersatzverkehre und geänderte Fahrpläne veröffentlichen.