Weiteres Brücken-Fiasko in Berlin führt zu zweijähriger Sperrung

Berlin - In der Hauptstadt gibt es so einige marode Brücken - in Berlin-Mitte beginnen ab Dienstag Bauarbeiten, die erneut zu lang andauernden Verkehrseinschränkungen führen.

In Berlin muss eine weitere Straßenbrücke gesperrt und saniert werden. (Symbolfoto) © Lilli Förter/dpa

Wie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt mitteilte, muss die Nordhafenbrücke, die die B96 zwischen Müllerstraße/Sellerstraße und Heidestraße über den namengebenden Nordhafen führt, für eine Grundinstandsetzung gesperrt werden.

Die Bauzeit soll voraussichtlich bis Mitte 2027 andauern. Die Kosten für die Sanierung der 138 Meter langen Brücke, die 1970 eröffnete wurde, sollen rund 2,5 Millionen Euro betragen.

Der Behörde zufolge weist die Straßenbrücke diverse Schäden auf, die die Stand- und Verkehrssicherheit sowie die allgemeine Lebensdauer des Bauwerks beeinträchtigen.

Aus diesem Grund musste bereits eine Lastbeschränkung verordnet werden. Im Zuge der Bauarbeiten wird der Überweg in zwei geplanten Bauabschnitten jeweils halbseitig gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird auf dem Gehweg im Gegenverkehr an der Baustelle vorbeigeführt.