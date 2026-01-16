Jetzt nimmt er den Obdachlosen sogar den Kaffee weg: Kai Wegner sagt wohl Spendenaktion ab

Berlin - Die alljährliche Kaffeewette zugunsten der Berliner Kältehilfe, bei der Bezirke gemeinsam mindestens 500 Päckchen Kaffee und zusätzliche Spenden sammeln, wurde in diesem Jahr von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU ) offenbar untersagt.

Die Kältehilfe bietet in Berlin zahlreichen obdachlosen Menschen Schutz und Verpflegung. © Paul Zinken/dpa

Wie der rbb berichtet, äußerte die Senatskanzlei rechtliche Bedenken – der Verdacht auf Käuflichkeit oder Bestechlichkeit stehe im Raum.

Die Aktion, die 2019 erstmals in Neukölln gestartet wurde, hätte vom 19. Januar bis 5. Februar in elf Bezirken laufen sollen. Doch nach dem Verbotsbescheid zogen mehrere Einzelhändler als Sponsoren ihre Unterstützung zurück.

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (39, SPD) kritisierte die Entscheidung scharf: "Es geht darum, dass die Kältehilfe gestärkt wird", sagte Hikel der rbb-Abendschau.

"Als Bürger dieser Stadt bin ich fassungslos." Hikel kündigte an, dass sein Bezirksamt trotz des Verbots weiterhin Kaffee sammeln werde.