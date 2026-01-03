Berlin plötzlich ohne Strom: Über 45.000 Haushalte betroffen!

Berlin - Der Südwesten von Berlin ist von einem großflächigen Stromausfall betroffen.

Mehrere Haushalte im Berliner Südwesten haben zurzeit keinen Strom. © Michael Kappeler/dpa

Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin seien 45.400 Haushalte und 2.200 Gewerbebetriebe ohne Strom. Die Zahlen nannte Unternehmenssprecher Henrik Beuster der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

Auch Pflegeheime und Krankenhäuser seien betroffen, ergänzte er. Kliniken seien meist sehr gut auf Stromausfälle vorbereitet, das sei etwas "was sie üben und was sie können", sagte der Sprecher. "Wann genau der Strom wieder fließt, ist noch unklar", sagte der Sprecher. Die Versorgung werde schrittweise wieder hergestellt.

Betroffen seien die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde. Ursache sei der Brand einer Kabelbrücke über den Teltowkanal, der mehrere Kabel zum nahegelegenen Kraftwerk Lichterfelde beschädigt habe.

Das Feuer sei inzwischen gelöscht. Die Brandursache sei noch unklar, sagte der Sprecher. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.