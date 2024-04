Berlin hält die 20-Grad-Marke: Traumhaftes Frühlingswetter am Wochenende

Berlin - Auf zumeist heitere Tage mit viel Sonnenschein können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende freuen.

Am Sonntag wird es mit 26 Grad in Berlin sommerlich warm. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Samstag zunächst wechselnd bewölkt. Im Elbe-Elster-Kreis können wenige Tropfen Regen fallen, sonst bleibt es trocken.

Im Tagesverlauf bleibt es heiter und warm mit Höchstwerten zwischen 21 Grad in der Uckermark, um 24 Grad in Berlin und bis zu 25 Grad an der Elster. Dazu weht stets ein schwacher Südwestwind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es niederschlagsfrei und nur gering bewölkt. Es kühlt sich auf 13 bis 10 Grad ab.

Am Sonntag wird es mit 23 Grad in der Prignitz, um 26 Grad in Berlin und bis 29 Grad in der Neißeregion richtig sommerlich. Dabei bleibt es trocken und nur gebietsweise leicht bewölkt.

Ein schwacher Wind aus Südwest wird von der Prignitz bis zum Havelland am Mittag böig auffrischen.