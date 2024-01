Starker Schneefall! Flüge vom BER gestrichen

Berlin - Am Hauptstadtflughafen werden wegen des Winterwetters am heutigen Mittwoch einige Inlandsflüge gestrichen.

Auch die Deutsche Bahn hatte bereits gestern vor wetterbedingten Einschränkungen im bundesweiten Schienenverkehr gewarnt. Man habe sich allerdings "intensiv" auf die Situation vorbereitet und Mitarbeiter an den betroffenen Stellen abgestellt, so eine Sprecherin.

Vor allem im Süden Brandenburgs kommt es ab dem Nachmittag zu länger anhaltendem Schneefall, auch in der Mitte und im Berliner Raum schneit es gebietsweise. Es besteht weiter Glättegefahr.

Bis in den späten Vormittag herrschen Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad, so der DWD. Im weiteren Tagesverlauf sollen die Temperaturen auf maximal ein Grad steigen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg weiter auf frostige Temperaturen einstellen.

Bis zum Donnerstag sind fünf bis zehn, in der Niederlausitz bis zu fünfzehn Zentimeter Neuschnee möglich. In der Nacht sinken die Temperaturen vor allem im Süden Brandenburgs auf minus fünf Grad. Dabei besteht weiterhin Glättegefahr.

Entwarnung gibt es in Berlin ab Donnerstagmorgen. Dann soll der Schnee langsam abziehen. In der Südhälfte Brandenburgs zieht der Schnee ab dem Nachmittag in Richtung Sachsen ab. Die Höchstwerte liegen zwischen null und ein Grad.

Laut der Polizei in Berlin und Brandenburg verzeichneten die Beamten am Mittwochmorgen erst einmal keine Glätteunfälle. Das könnte sich mit dem Neuschnee allerdings ändern.