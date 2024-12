Berlin und Brandenburg brechen 2024 Wetter-Rekord: So warm und zu nass wie nie zuvor

In beiden Ländern registrierten die Meteorologen 2024 einen eher milden Winter und ein eher warmes Frühjahr. Im September gab es eine Hitzewelle mit Spitzenwerten von 34,4 Grad in Berlin-Tempelhof und 35,2 Grad in Doberlug-Kirchhain.

Demnach lag die Durchschnittstemperatur in der Hauptstadt bei 11,9 Grad Celsius und damit 2,8 Grad über dem Wert der Referenzperiode von 1961 bis 1990. In Brandenburg betrug das Temperaturmittel 11,4 Grad. Es lag damit um 2,7 Grad höher als das langjährige Mittel.

In Berlin fielen in den vergangenen zwölf Monaten 582 Liter Niederschlag je Quadratmeter, also etwas mehr als im Durchschnitt der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 (573 Liter). In Brandenburg summierte sich die Jahresniederschlagsmenge 2024 auf rund 600 Liter je Quadratmeter. Auch das ist mehr als der Referenzwert (557 Liter).

Das Jahr 2024 war laut DWD auch bundesweit mit 10,9 Grad das wärmste Jahr. Das Vorjahr wurde damit um 0,3 Grad übertroffen. "Das ist beschleunigter Klimawandel", erklärt DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach.