14.04.2024 07:35 Berlin und Brandenburg: Windiger Sonntag leitet Wetterumschwung ein

In der kommenden Woche wird es in Berlin und Brandenburg wieder deutlich kühler. Das geht schon am Sonntag mit viel Wind los.

Von Christoph Carsten

Berlin - In der kommenden Woche wird es in Berlin und Brandenburg wieder deutlich kühler. Das geht schon am Sonntag los. Vereinzelt kann es am Sonntag in Berlin und Brandenburg einzelne Schauer geben. © Paul Zinken/dpa Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weht tagsüber ein mäßiger bis frischer, vorübergehend auch stark böiger Westwind. Am Abend nimmt dieser ab. Der Himmel zeigt sich zu Beginn wolkig bis stark bewölkt, vereinzelt kann es einzelne Schauer geben. Später wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt überwiegend trocken. Die Höchstwerte erreichen 15 Grad in der Prignitz und 19 Grad in der Niederlausitz. Berlin Wetter Wegen frühsommerlichen Temperaturen: Diese Bootsverleihe öffnen am Wochenende In der Nacht zum Montag zieht sich die Wolkendecke zu. In der zweiten Nachthälfte kann es vor allem vom Berliner Raum bis in die Südhälfte Brandenburgs gebietsweise regnen. Die Tiefstwerte liegen bei sieben bis drei Grad. Dazu weht ein schwacher Südwestwind.



