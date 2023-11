Dann doch lieber zu Hause bleiben? Herbstwetter hat Berlin und Brandenburg im Griff

Berlin - Der Herbst zeigt sich am Wochenende in Berlin und Brandenburg von seiner unbeständigen Seite. Doch zu Hause ist es bekanntlich sowieso am schönsten.

Am Wochenende wird das Wetter wohl die wenigsten für ausgedehnte Spaziergänge vor die Tür locken. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der heutige Samstag beginnt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit vielen Wolken, im Tagesverlauf heitert es sich örtlich auf.

Bei schwachem Wind bleibt es meist trocken, die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und sieben Grad.

In der Nacht zum Sonntag zieht sich die Wolkendecke zu, dazu kommt von Westen leichter bis mäßiger Regen auf. Bei vier bis ein Grad wird es kalt.

Nicht viel freundlicher zeigt sich der Wettergott am Sonntag: Neben starker Bewölkung ist in der Nordhälfte Brandenburg viel Regen zu erwarten, in der Südhälfte soll es später am Tag auch längere trockene Abschnitte geben.

Die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad an. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind.