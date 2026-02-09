Berliner Clan-Immobilien: Warum die Beschlagnahmung Jahre dauert

Berlin - Seit Jahren geht Berlin gegen Immobilien vor, die kriminellen Großfamilien zugerechnet werden. Doch der Erfolg lässt auf sich warten.

Zu den beschlagnahmten Objekten gehörte auch eine Villa eines bekannten arabischen Clans in Neukölln, die nach jahrelangen Gerichtsverfahren – geräumt wurde. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Bereits im Juli 2018 stellte die Berliner Staatsanwaltschaft 77 Häuser und Grundstücke im damaligen Wert von rund neun Millionen Euro sicher. Bis heute sind nur wenige Objekte tatsächlich geräumt.

Immobilien gelten als beliebtes Mittel der Organisierten Kriminalität, um Geld aus Straftaten zu verschleiern und legal in Umlauf zu bringen. Ermittler gehen davon aus, dass viele der beschlagnahmten Objekte nicht mit legalen Mitteln gekauft wurden.

Der juristische Weg ist lang: Die Betroffenen wehren sich meist mit allen Rechtsmitteln. Jüngst entschied das Berliner Kammergericht, dass sich das Landgericht erneut mit 58 der 77 Immobilien befassen muss – diesmal in einer mündlichen Verhandlung. Das verzögert eine endgültige Entscheidung weiter.

Auch Strafverfahren ziehen sich. Seit Oktober 2025 läuft ein Prozess gegen eine 35-Jährige, die laut Staatsanwaltschaft als Strohfrau Immobilien im Wert von über 450.000 Euro erworben haben soll – teils auf den Namen ihres minderjährigen Sohnes.