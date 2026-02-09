Trotz steigender Temperaturen: Straßen in Berlin und Brandenburg bleiben glatt

Berlin - In Berlin und Brandenburg bleibt Glätte trotz langsam steigender Temperaturen ein Thema.

Im Wochenverlauf wird es zwar vorübergehend milder und wechselhafter, nachts bleibt die Gefahr glatter Straßen aber bestehen. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist es zum Wochenstart meist bedeckt. Örtlich kann es Schneegriesel, geringen Schneefall oder vereinzelt Sprühregen geben. In den Vormittagsstunden ist so Glätte durch überfrierende Nässe möglich.

Die Höchstwerte liegen in Berlin und Brandenburg zwischen 0 und 3 Grad, in Berlin bei etwa 2 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es überwiegend trocken, verbreitet bildet sich jedoch Hochnebel. Die Temperaturen sinken auf -1 bis -3 Grad. Laut DWD kann es erneut glatt werden.

Der Dienstag verläuft dicht bewölkt und teils neblig-trüb, bleibt aber überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 7 Grad, in Berlin auf rund 4 Grad.

n der Nacht zum Mittwoch kann örtlich leichter Regen fallen, teils auch gefrierend. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und -1 Grad – Glätte ist erneut möglich.