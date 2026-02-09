Nach Vandalismus: S41 und S42 halten wieder am S-Bahnhof Wedding

Berlin - Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag in der Neujahrsnacht halten die Ringbahnen seit Montagmorgen wieder am S-Bahnhof Wedding, wie die S-Bahn Berlin und die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilten.

In der Neujahrsnacht war der Bahnsteig offenbar Ziel eines Brandanschlags. © Paul Zinken/dpa

Zuvor waren die Züge ohne Halt durch den Bahnhof gefahren.

Bei dem Brand wurden das Bahnsteigdach, das ehemalige Aufsichtsgebäude sowie Beleuchtungs-, Beschallungs- und weitere elektrische Anlagen schwer beschädigt. Auch Kommunikationsanlagen waren betroffen.