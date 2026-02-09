Nach Vandalismus: S41 und S42 halten wieder am S-Bahnhof Wedding
Berlin - Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag in der Neujahrsnacht halten die Ringbahnen seit Montagmorgen wieder am S-Bahnhof Wedding, wie die S-Bahn Berlin und die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilten.
Zuvor waren die Züge ohne Halt durch den Bahnhof gefahren.
Bei dem Brand wurden das Bahnsteigdach, das ehemalige Aufsichtsgebäude sowie Beleuchtungs-, Beschallungs- und weitere elektrische Anlagen schwer beschädigt. Auch Kommunikationsanlagen waren betroffen.
Die Schäden belaufen sich auf etwa 300.000 Euro. Ein zwischenzeitlich eingerichteter Ersatzverkehr mit Bussen wurde Mitte Januar wieder eingestellt, um unnötigen Verkehr und zusätzliche Treibhausgasemissionen zu vermeiden, so die VIZ.
