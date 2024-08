Berliner Iman spricht Tacheles: Kein Raum für Terrorismus in Deutschland

Der Berliner Imam Kadir Sanci mahnt, dass man Anhängern menschenfeindlicher Ideologien entschlossen entgegentreten und Werte wie Menschlichkeit vorleben müsse. © Annette Riedl/dpa

"Die Nachricht aus Solingen hat mich sehr getroffen", erklärte der muslimische Geistliche und lud gemeinsam mit Rabbiner Andreas Nachama (72) für Donnerstag (18 Uhr) zu einem Friedensgebet auf der Baustelle des Projekts "House of One" in Berlin-Mitte. Gast ist die evangelische Pfarrerin Margot Käßmann (66).

"Solingen hat sich in meine Erinnerung und in die vieler anderer Menschen als Ort des Leids eingebrannt: 1993 starben durch einen von Rechtsextremen gelegten Brand fünf türkischstämmige Frauen und Mädchen in ihrem Haus", fuhr Sanci fort.

"In Deutschland darf es weder für religionsbezogenen noch rechten Terrorismus Raum geben."

Nur gemeinsam könne man dauerhaft gesellschaftlichen Frieden erreichen.