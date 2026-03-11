Berliner Muskelmann stellt Weltrekord im Lkw-Ziehen auf

Linthe - Eine Stunde lang mit eigener Kraft einen Lastkraftwagen ziehen: Das ist dem Strongman-Athleten Felix Zappe (35) im brandenburgischen Linthe (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gelungen.

Autos, Züge oder Lkw: Felix Zappe (35) zieht alles mit bloßer Kraft. Jetzt hat er sich einen Laster vorgenommen – für eine ganze Stunde. © Michael Ukas/dpa

Geschafft hat der Berliner 966 Meter und das ist Weltrekord, wie das Rekord-Institut für Deutschland der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Felix Zappe habe am 28. Februar 2026 in Linthe den neuen Weltrekord für die "weiteste Strecke im Lkw-Ziehen in einer Stunde" erzielt, teilte Geschäftsführer Olaf Kuchenbecker mit.

Zappes Ziel war es nach Angaben der Veranstalter, mindestens 750 Meter zurücklegen. Das schaffte er nach drei Runden, insgesamt zog er den Lkw sogar über vier Runden. Wie viele Meter es genau seien, musste noch unter anderem mithilfe von Kameras genau gemessen werden.

Der Rekordversuch des 35-Jährigen fand auf einem Streckenabschnitt des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Linthe statt. Der Versuch gehört zur Disziplin des sogenannten Truck Pull.