Schüler bemerkt Peinlich-Panne: Polizei verteilt falsches Lineal

Berlin - Die Berliner Polizei verteilt Lineale als Werbegeschenke an Schüler - und stoppt dies nun.

Ein Schüler bemerkte das fehlerhafte Messen. (Symbolbild) © 123RF/inxti

Einem Schüler war aufgefallen, dass das 15 Zentimeter-Lineal gar keine 15 Zentimeter lang ist. Die "Bild" hatte berichtet, dass das Polizei-Lineal drei Millimeter zu viel misst - zumindest in einem Fall.

Am 11. Dezember 2025 sei ein Hinweis von Eltern eines Jungen bei der Polizei eingegangen, sagte Polizeisprecher Martin Halweg der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt eine Abweichung in dem einen Fall. Ob das jetzt alle Lineale betrifft oder ein Einzelfall ist, ist Gegenstand der weiteren Prüfung", so Halweg.

"Gegebenenfalls behalten wir uns vor, Regressansprüche zu stellen", erklärte der Sprecher mit Blick auf den Hersteller der Lineale, eine Werbeartikel-Firma.

Im November 2023 hatte die Polizei 10.000 Lineale mit Verkehrszeichen angeschafft, die ab 2024 bei Veranstaltungen verteilt wurden. Kosten: rund 3500 Euro.