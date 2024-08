Berliner Pop-Kultur-Festival feiert zehnten Geburtstag in der Kulturbrauerei

Laut Veranstalter, seien auch israelische und palästinensische Künstler eingeladen worden. © Jens Kalaene/dpa

Vom 28. bis 30. August steht in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg eine große musikalische Bandbreite an: Psych-Rock, Punk, Elektropop, Hip-Hop und R'nB. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr außerdem auf Afro-Pop, mehrere Musiker, die in verschiedenen afrikanischen Ländern bekannt seien, sind eingeladen, wie die Veranstalter am Mittwoch sagten. Afrikanischer Pop sei inzwischen ein "globales Phänomen" mit einem internationalen Publikum.

"Wir wollen anregen und überraschen, auch jenseits des musikalischen Mainstreams", sagte Festival-Chefin Marie von der Heydt. Auch israelische und palästinensische Künstler seien eingeladen worden, so die Veranstalter. Es gehe um Diskurs, aber auch um Zusammenhalt in der Kultur.

Man dürfe keine Angst vor Kontroversen haben, sondern müsse "Brücken bauen und beide Perspektiven einladen und auftreten lassen".

Sie betonen: "Wir verstehen Pop-Kultur als einen kulturellen Ort für den gemeinsamen Austausch und offenen Diskurs auf der Grundlage demokratischer Werte."

Gewalt, Beleidigungen, Belästigung, Drohungen, Mobbing, Hass und Hetze würden nicht toleriert.