Blackout in Berlin: Steckt Russland hinter dem Anschlag?

Von Andreas Rabenstein Berlin - Der Anschlag auf Stromkabel und der Beginn des tagelangen Stromausfalls in einem Teil Berlins war noch frisch, da begannen die Spekulationen über die Urheberschaft.



Könnten doch Russland und einer seiner Geheimdienste die eigentlichen Täter sein statt einer linksextremistischen Gruppe, überlegten im Internet Nutzer, darunter auch bekannte CDU-Politiker. Die Polizei spricht allerdings klar von Linksextremisten. Von Hinweisen Richtung Russland ist nicht die Rede. Das Bekennerschreiben mit linksextremistischen Inhalten könnte aus dem Russischen übersetzt sein, heißt es in Social-Media-Portalen. Als Belege werden eine merkwürdige Sprache und ungewöhnliche Formulierungen in dem fast elf Seiten langen Text angeführt. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (62) sagte der "Welt", eine Sprachanalyse zeige, die Rückübersetzung ins Russische ergebe eine viel bessere Sprache als dieses "holprige" Deutsch. "Also der Linksextremismus kann entweder nicht richtig Deutsch oder er lässt sich vorschreiben, was er sagen soll." Nun müsse man alles bewerten und dürfe nichts ausschließen. Berlin Brand in Crans-Montana: 18-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Berliner Klinik Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz (79) postete bei X: "Mich würde interessieren, ob die gewalttätige, linksextremistische "Vulkangruppe" Kontakte zum russischen Geheimdienst hat. Er könnte sich bei solchen Sabotageakten von solchen Gruppen helfen lassen."

Polizei-Vizepräsident: keine Hinweise Richtung Russland

Berlins Polizei-Vizepräsident Marco Langner betonte hingegen mit Blick auf Russland: "Darauf gibt es bislang gar keine Hinweise." Und weiter: "Die Prüfungen, die wir vorgenommen haben in Zusammenarbeit mit dem BKA, weisen eben auf diese Vulkangruppe hin - und zwar sehr deutlich. Wir sehen dieses Bekennerschreiben als authentisch an und können damit sagen, es kommt aus dem linksextremistischen Bereich." Langner sagte, die Polizei habe den Tatort und den Brandbeschleuniger gründlich untersucht. Spürhunde seien eingesetzt und Videos aus Bahnhöfen ausgewertet worden. "Wir werden alle, alle technischen Möglichkeiten ausnutzen, um die Ermittlungen voranzutreiben." Polizeikreise verweisen auf die szenetypische Sprache im Bekennerschreiben, die schon lange von Linksextremisten. Und auch die Anschlagsziele würden passen. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) warnt vor falschen Spekulationen. "Es kursieren falsche Informationen", sagte die SPD-Politikerin. "Hier wird bewusst in Kauf genommen, dass Verunsicherung entsteht." Konkrete Beispiele nannte sie nicht. Sie rief dazu auf, sich bei offiziellen Quellen zu informieren. Dazu zählten die Senatsverwaltungen, Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk sowie weitere Hilfsorganisationen und Behörden.

KI-Expertin: Formulierungen nicht in Deutsch verfasst