S-Bahn fährt trotz Streik: So kommen alle durch die Hauptstadt

Berlin - Die S-Bahn Berlin und der Regionalverkehr der Deutschen Bahn sind nicht vom ver.di-Streik von Freitag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März, betroffen . Diese Verbindungen sorgen dafür, dass die Berlinerinnen und Berliner während des Streiks von A nach B kommen.

Während des Streiks läuft der Betrieb der S-Bahn und des Regionalverkehrs weiter. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Am Freitag werden zwischen etwa 9 und 14 Uhr zusätzliche Fahrten auf der S5 zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof angeboten.

Am Samstag fährt die Linie S26 über den Potsdamer Platz hinaus bis Gesundbrunnen, und auf den Linien S1, S2, S3, S46 und S8 verkehren längere Züge, um mehr Kapazität bereitzustellen.

Aufgrund von Bauarbeiten kann die S7 am Samstag ab 16 Uhr zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten nur noch im 20-Minuten-Takt fahren.

Fahrgästen wird empfohlen, auf den Regionalverkehr oder den barrierefreien Ersatzbus auszuweichen.