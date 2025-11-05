BVG überrascht: Neue U-Bahn-Züge fahren früher als gedacht!

Berlin - Die eigentlich für den Sommer geplante Inbetriebnahme neuer U-Bahnwagen auf den breiteren Linien U5 bis U9 soll schon im Frühjahr erfolgen.

Die neuen Fahrzeuge sollen einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. © Fabian Sommer/dpa

Die ersten Fahrzeuge der neuen Baureihe J sollen dann auf der Linie U5 eingesetzt werden, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Insgesamt 236 Wagen sollen dann nach und nach ausgeliefert werden und auch auf den anderen Linien zum Einsatz kommen.

Die Auslieferung neuer Züge im sogenannten Kleinprofil der Linien U1 bis U4 läuft derweil nach Plan. Die ersten Wagen sind Anfang September auf der U2 in Betrieb gegangen. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt 140 Wagen unterwegs sein.

Die neuen Fahrzeuge sollen die überalterte U-Bahnflotte verjüngen und den Betrieb stabilisieren. Mitte Januar will die BVG auf der Linie U2 zum üblichen Vier-Minuten-Takt zurückkehren.

Infolge der Betriebskrise seit dem vergangenen Jahr war der Takt dort reduziert worden. Zuletzt habe sich die Zuverlässigkeit im Betrieb durch den Einsatz der neuen Züge deutlich verbessert.