Stromausfall fordert Todesopfer: Frau leblos in Wohnung gefunden
Von Andreas Rabenstein
Berlin - Schrecklicher Fund: Eine 83-jährige Frau ist während des Stromausfalls in dem betroffenen Gebiet in Berlin gestorben.
Ein Angehöriger habe die Frau am Dienstagabend leblos in ihrer Wohnung gefunden, sagte Polizei-Vizepräsident Marco Langner bei der Pressekonferenz im Roten Rathaus.
Im Rettungswagen sei vergeblich versucht worden, sie wiederzubeleben.
Langner sprach von einem sehr bedauerlichen Vorfall, vor allem für die Angehörigen.
Die Kriminalpolizei sei vor Ort gewesen, habe aber nicht feststellen können, ob der Tod durch einen Sturz oder durch den allgemeinen Gesundheitszustand der pflegebedürftigen Frau verursacht worden sei.
Daher sei eine Obduktion angeordnet worden. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung von 14.47 Uhr, aktualisiert um 15.47 Uhr
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa