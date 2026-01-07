Stromausfall fordert Todesopfer: Frau leblos in Wohnung gefunden

Berlin - Schrecklicher Fund: Eine 83-jährige Frau ist während des Stromausfalls in dem betroffenen Gebiet in Berlin gestorben.

In dem betroffenen Gebiet ist am Dienstag eine Frau gestorben. © Britta Pedersen/dpa

Ein Angehöriger habe die Frau am Dienstagabend leblos in ihrer Wohnung gefunden, sagte Polizei-Vizepräsident Marco Langner bei der Pressekonferenz im Roten Rathaus.

Im Rettungswagen sei vergeblich versucht worden, sie wiederzubeleben.

Langner sprach von einem sehr bedauerlichen Vorfall, vor allem für die Angehörigen.

Die Kriminalpolizei sei vor Ort gewesen, habe aber nicht feststellen können, ob der Tod durch einen Sturz oder durch den allgemeinen Gesundheitszustand der pflegebedürftigen Frau verursacht worden sei.