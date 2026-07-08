Ist das die Bushaltestelle der Zukunft? BVG stellt neues Projekt vor

Berlin - An der Haltestelle einfach auf den Bus warten? Nach dem Willen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sollen die Wartehäuschen der Zukunft viel mehr Funktionen bieten.

Geht es nach den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), sollen Wartehäuschen der Zukunft technisch optimal ausgestattet sein. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Gemeinsam mit dem Außenwerber Wall stellte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin-Mitte eine - wie es hieß - "innovative Wartehalle" vor, die jetzt getestet werden soll.

"Sie vereint neue Sicherheitsfunktionen, digitale Fahrgastinformation und zusätzlichen Service in einem gemeinsamen Konzept", wie die BVG erklärte.

So umfasst die Test-Wartehalle an der Haltestelle Spandauer Straße/Marienkirche nahe dem Alexanderplatz eine direkte Sprechverbindung zur Sicherheitsleitstelle der BVG.

Wartende haben so zum Beispiel bei Straftaten oder sonstigen Zwischenfällen direkt einen Ansprechpartner. Außerdem gibt es an der Haltestelle einen Defibrillator für schnelle Hilfe bei medizinischen Notfällen.

Digitale Informationen zu den Abfahrtszeiten der Busse - heute schon an manchen Haltestellen verfügbar - bekommen die Fahrgäste auch. Solarpaneele auf dem Dach sorgen für die Stromversorgung der Beleuchtung. Ergänzt wird das Ganze durch USB-Lademöglichkeiten und WLAN.