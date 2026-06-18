BVG schickt neue U-Bahnen auf die Gleise: So kommt die Flotte bei den Fahrgästen an

Berlin - Vier Wochen nach dem Start des regulären Betriebs der neuen U-Bahn-Züge der Linie U5 ziehen die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG ) eine positive Zwischenbilanz.

Die neuen U-Bahnzüge der Baureihe J sorgen für noch mehr Stabilität im Betrieb. © BVG/Florian Bündig

Die neuen Fahrzeuge würden von den Fahrgästen gut angenommen und trügen zugleich zur Stabilisierung des Betriebs bei, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Nach Angaben der BVG lag die Zuverlässigkeit auf der U5 in den vergangenen beiden Wochen vom 1. bis 14. Juni bei 98,9 Prozent. Damit bewegt sich die Linie weiterhin auf einem hohen Niveau. Im April hatte die Zuverlässigkeit bei rund 98,7 Prozent gelegen, im Mai bei etwa 98,8 Prozent. Grundlage der Werte ist jeweils der veröffentlichte Fahrplan.

Auch die Einführung der neuen Fahrzeugflotte verläuft den Angaben zufolge planmäßig. Derzeit sind 58 Wagen der Baureihe J auf der U5 im Einsatz. Bis Ende des Jahres soll ihre Zahl auf rund 170 Wagen steigen.

Nach einer Befragung von etwa 1000 Fahrgästen werden insbesondere das großzügige Raumgefühl, der Komfort und die moderne Ausstattung positiv bewertet.