Licht am Ende des Tunnels? BVG sieht gute Fortschritte im Tarifstreit mit ver.di

Berlin - Deutet sich das Ende an? Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Gewerkschaft ver.di sind an den Verhandlungstisch zurückgekehrt.

BVG und ver.di haben die Tarif-Verhandlungen am vergangenen Wochenende wieder aufgenommen. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Am vergangenen Wochenende seien "konstruktive Gespräche" in Berlin geführt worden, teilte das Verkehrsunternehmen am Montag mit.

Unter anderem sollen alle Forderungen der Gewerkschaft besprochen worden sein und beide Seiten seien sich darüber einig, dass man "an vielen Stellen große Schritte weitergekommen ist", wie es in dem BVG-Statement hieß.

Die Verkehrsbetriebe sollen ver.di demnach konkrete Angebote in Bezug auf Dienstzeit, Zulagen und Urlaub vorgelegt haben.

Zudem sei auch ein Kompromiss zu den Wendezeiten gemacht worden, der nun im Betrieb erprobt werden soll.

Dass die Gewerkschaft den Ausgang der Gespräche vollkommen anders deuten könnte, liegt in der Natur der Sache. Bislang sind allerdings keine weiteren Warnstreiks bei der BVG angekündigt worden.