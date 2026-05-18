Neue U-Bahnen für Berlin: BVG startet Fahrzeugoffensive auf U5 bis U9

Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG ) haben die ersten neuen U-Bahnzüge für die Linien U5 bis U9 offiziell an die Fahrgäste übergeben.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU, 2.v.l.) präsentierte die neuen U-Bahn-Züge © BVG

Nach mehreren Jahrzehnten ohne neue Fahrzeuge auf dem Großprofilnetz beginne damit eine "neue Fahrzeugära", teilte das Unternehmen am Montag mit. Die neuen Wagen seien deutlich früher als ursprünglich geplant in den Regelbetrieb gestartet.

Zunächst sind nach Angaben der BVG täglich bis zu 36 Neuwagen der neuen Baureihe J auf der Linie U5 im Einsatz. Das entspreche sechs Zügen in maximaler Länge.

Bis Ende des Jahres soll die Flotte auf rund 170 Wagen anwachsen. Weitere etwa 170 Fahrzeuge seien bereits beim Hersteller Stadler Rail bestellt und sollen im kommenden Jahr geliefert werden.

Für Fahrgäste verspricht die BVG mehr Komfort, bessere Fahrgastinformation und eine höhere Zuverlässigkeit im Betrieb.

Die neuen Züge bieten nach Unternehmensangaben ein großzügigeres Raumgefühl und sollen zugleich U-Bahnverkehr weiter stabilisieren.