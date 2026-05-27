Straßenbahnen rollen wieder zwischen Marzahn und Innenstadt

Berlin - Die Tram-Linien M6 und 16 fahren wieder durchgehend zwischen Berliner Innenstadt und Marzahn.

Dank einer Übergangslösung fahren die M6 und die M16 wieder über die Brücke über die Märkische Allee. © Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Nach monatelangen Einschränkungen haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) laut eigener Mitteilung am Verkehrsknoten Marzahn eine provisorische Lösung umgesetzt, die Fahrgästen nun erneut eine direkte Verbindung ohne Umstieg ermöglicht.

Hintergrund ist der Abriss der eigentlichen Trambrücke. Um den Betrieb dennoch aufrechtzuerhalten, wurden die Gleise vorübergehend auf die nördliche Straßenbrücke verlegt. Diese sogenannte Gleisverschwenkung sorgt dafür, dass die Straßenbahnen trotz laufender Bauarbeiten weiter verkehren können.

Die schnelle Umsetzung der Übergangslösung sei auch durch die enge Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt möglich gewesen, so die BVG.

Die Maßnahme ist Teil eines umfassenden Infrastrukturprojekts am Verkehrsknoten Marzahn. Ziel ist es, die Anlagen grundlegend zu modernisieren und die Verkehrsanbindung im Berliner Osten langfristig zu verbessern.