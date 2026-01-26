Eis-Chaos in Berlin: Bahnen fahren auch am Dienstag nicht
Von Mia Bucher und Saskia Fischer
Berlin - Die Menschen in Berlin müssen auch am Dienstag weiter ohne Straßenbahn auskommen.
Der Verkehr bleibe auf unbestimmte Zeit eingestellt, sagte eine BVG-Sprecherin am Montagmittag. Am Abend teilte die BVG mit, dass dies auf jeden Fall den gesamten Dienstagvormittag so bleiben werde.
Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren.
Zahlreiche Straßenbahnen mussten deshalb während des laufenden Betriebs auf der Strecke stehen bleiben. "Das ist eine historische Lage, das hatten wir so noch nie", sagte die Sprecherin. Seit 4 Uhr sei der Verkehr eingestellt.
Auch die Gleisanlagen sind von der Vereisung betroffen. Mittags standen laut BVG noch rund 40 Straßenbahnen im Steckennetz. Aus Sicherheitsgründen harrten die Fahrer in den Bahnen aus, zum Teil seit Stunden. Nach und nach sollten sie im Tagesverlauf aus der misslichen Lage befreit werden.
"Wir tun mit allen verfügbaren Kräften alles dafür, den Straßenbahnverkehr so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen", teilte die BVG-Betriebschefin für U-Bahn und Tram, Meike Brännström, mit.
Wegner verschafft sich vor Ort Eindruck
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) verschaffte sich am Hackeschen Markt einen Eindruck von der Lage und sprach mit einer Tram-Fahrerin sowie Führungskräften der BVG.
Manche Fahrgäste hätten Unverständnis gezeigt, sagte Brännström. Doch die Sicherheit gehe vor. Die Situation werde stündlich beurteilt.
Ziel sei es, zunächst die Schienen in der Innenstadt wieder befahrbar zu machen, weil dort die Temperaturen höher seien.
Die Techniker der BVG sind mit vereinten Kräften im Einsatz, auch sogenannte Turmwagen, mit denen vereiste Oberleitungen enteist werden, seien im Einsatz, teilte das Verkehrsunternehmen mit. Die anhaltend extreme Wetterlage sei auch für diese Spezialgeräte eine große Herausforderung.
Der für heute geplante Neujahrsempfang der BVG wurde abgesagt. Das bereits bestellte Catering wird den Angaben nach an die Berliner Stadtmission gespendet.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa