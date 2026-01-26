Eis-Chaos in Berlin: Bahnen fahren auch am Dienstag nicht

Berlin - Die Menschen in Berlin müssen auch am Dienstag weiter ohne Straßenbahn auskommen.

Eisregen hat Berlin am Montag ins Chaos gestürzt. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Verkehr bleibe auf unbestimmte Zeit eingestellt, sagte eine BVG-Sprecherin am Montagmittag. Am Abend teilte die BVG mit, dass dies auf jeden Fall den gesamten Dienstagvormittag so bleiben werde.

Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren.

Zahlreiche Straßenbahnen mussten deshalb während des laufenden Betriebs auf der Strecke stehen bleiben. "Das ist eine historische Lage, das hatten wir so noch nie", sagte die Sprecherin. Seit 4 Uhr sei der Verkehr eingestellt.

Auch die Gleisanlagen sind von der Vereisung betroffen. Mittags standen laut BVG noch rund 40 Straßenbahnen im Steckennetz. Aus Sicherheitsgründen harrten die Fahrer in den Bahnen aus, zum Teil seit Stunden. Nach und nach sollten sie im Tagesverlauf aus der misslichen Lage befreit werden.

"Wir tun mit allen verfügbaren Kräften alles dafür, den Straßenbahnverkehr so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen", teilte die BVG-Betriebschefin für U-Bahn und Tram, Meike Brännström, mit.