Vereiste Oberleitungen: Immer mehr Straßenbahnen rollen wieder

Nach eintägigem Stillstand fährt die erste Berliner Straßenbahn wieder - doch die BVG warnt: Fahrgäste müssen weiter mit Einschränkungen rechnen.

Von Marion van der Kraats und Andreas Rabenstein

Berlin - Nach dem Ausfall des ganzen Berliner Straßenbahn-Netzes seit Montagmorgen wegen vereister Stromleitungen läuft der Fahrbetrieb auf immer mehr Linien seit dem Vormittag wieder an.

Auch am Dienstagmorgen stehen die Straßenbahnen in Berlin still. (Archivfoto)
Auch am Dienstagmorgen stehen die Straßenbahnen in Berlin still. (Archivfoto)

Als Erstes war die Linie M5 zwischen Hackescher Markt und Betriebshof Lichtenberg wieder im Zehn-Minuten-Takt unterwegs, wie die BVG mitteilte. Inzwischen seien fast alle Metrolinien wieder zumindest auf zentralen Abschnitten unterwegs.

Dazu zählen den Angaben zufolge die M1, M2, M4, M5, M6, M8, M13 sowie die Linien 18, 21 und 68. Zudem seien die Probleme auf der U-Bahnlinie U2 behoben. "Die U-Bahn fährt wieder im gesamten Netz planmäßig", hieß es.

Schritt für Schritt arbeite man an der Enteisung der Oberleitungen und der Wiederaufnahme weiterer Streckenabschnitte, hieß es. Die Arbeiten sollen auch in der Nacht weiter laufen. Mit Einschränkungen ist aber auch am Mittwoch zu rechnen. "Alles, was heute fährt, sollte auch morgen fahren", hieß es. Darüber hinaus machte die BVG aber keine Zusagen.

Eine Prognose, bis wann der gesamte Betrieb wieder ohne Einschränkungen laufe, gab es ebenfalls nicht. Der Busverkehr war vom Eisregen nicht betroffen.

Berlin von diesem Eisregen besonders betroffen

Das Eis von den Oberleitungen konnte immer noch nicht entfernt werden, sodass der Tramverkehr weiter unterbrochen bleibt.
Das Eis von den Oberleitungen konnte immer noch nicht entfernt werden, sodass der Tramverkehr weiter unterbrochen bleibt.

Durch den Eisregen wurden die Stromleitungen über den Gleisen innerhalb kürzester Zeit flächendeckend vereist. Die BVG betonte, Berlin sei von dem speziellen Wetter mit dem Eisregen besonders betroffen gewesen.

In der Nachbarstadt Potsdam, wo der Tramverkehr ohne Einschränkungen aufrechterhalten werden konnte, sei die Wetterlage eine andere gewesen.

Die "untypische Wetterlage" mit gefrierendem Regen sei "problematisch für einen sicheren Straßenbahnbetrieb". Vergleiche mit anderen Gebieten, Wetterlagen und Verkehrssystemen seien nicht möglich.

Schwierigkeiten bereiteten zeitweise auch die Information und die Verbindungssuche der Fahrgäste über Apps und Internetseiten.

Wegen der extremen Wetterlage in ganz Deutschland und den außergewöhnlich vielen Anfragen kämen die IT-Systeme der externen Firma an ihre Grenzen, teilte die BVG mit.

Erstmeldung von 6.53 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.13 Uhr.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa, Saskia Fischer/-/dpa (Bildmontage)

