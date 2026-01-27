Vereiste Oberleitungen: Immer mehr Straßenbahnen rollen wieder

Berlin - Nach dem Ausfall des ganzen Berliner Straßenbahn-Netzes seit Montagmorgen wegen vereister Stromleitungen läuft der Fahrbetrieb auf immer mehr Linien seit dem Vormittag wieder an.

Auch am Dienstagmorgen stehen die Straßenbahnen in Berlin still. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Als Erstes war die Linie M5 zwischen Hackescher Markt und Betriebshof Lichtenberg wieder im Zehn-Minuten-Takt unterwegs, wie die BVG mitteilte. Inzwischen seien fast alle Metrolinien wieder zumindest auf zentralen Abschnitten unterwegs.

Dazu zählen den Angaben zufolge die M1, M2, M4, M5, M6, M8, M13 sowie die Linien 18, 21 und 68. Zudem seien die Probleme auf der U-Bahnlinie U2 behoben. "Die U-Bahn fährt wieder im gesamten Netz planmäßig", hieß es.

Schritt für Schritt arbeite man an der Enteisung der Oberleitungen und der Wiederaufnahme weiterer Streckenabschnitte, hieß es. Die Arbeiten sollen auch in der Nacht weiter laufen. Mit Einschränkungen ist aber auch am Mittwoch zu rechnen. "Alles, was heute fährt, sollte auch morgen fahren", hieß es. Darüber hinaus machte die BVG aber keine Zusagen.

Eine Prognose, bis wann der gesamte Betrieb wieder ohne Einschränkungen laufe, gab es ebenfalls nicht. Der Busverkehr war vom Eisregen nicht betroffen.