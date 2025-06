U3-Drama weitet sich aus: Diese Straße muss jetzt aufgebrochen werden!

Alles in Kürze

Die U3 rollt zurzeit nur zwischen den Bahnhöfen Krumme Lanke und Fehrbelliner Platz. © Hannes P Albert/dpa

Am Montag wurde ein weiterer Schaden an der Tunnelwand der U3 entdeckt. Nun muss die BVG die Fahrbahn der Spichernstraße aufbrechen.

"Der U-Bahnbetrieb am Bahnhof Spichernstraße wird in dieser Woche voraussichtlich nicht mehr aufgenommen", erklärten die Verkehrsbetriebe in einer Mitteilung.

Der Schaden sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma entstanden. Aus diesem Grund wurden auch rechtliche Schritte eingeleitet.

Die Standfestigkeit des Tunnels sei nicht betroffen.