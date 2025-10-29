18-Jähriger will Kleinkind entführen: Mutter verletzt

Berlin - Verstörende Szenen am frühen Dienstagnachmittag in Berlin-Johannisthal : Dort hat ein 18-Jähriger versucht, ein zweijähriges Kind zu entführen - mitten auf der Straße! Die Mutter (29) wurde dabei verletzt.

Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei berichtete, war die 29-Jährige gegen 14 Uhr mit ihrem Sohn im Bereich Winckelmannstraße/Köpenicker Straße unterwegs, als der junge Mann den Kleinen an einer Pfütze zunächst freundlich ansprach.

Dann nahm er das Kind auf den Arm und rannte mit ihm in Richtung Segelfliegerdamm davon.

Die Mutter eilte hinterher, versuchte, ihren Sohn zurückzuholen, doch als sie den 18-Jährigen erreichte, wurde sie von diesem attackiert: Der Tatverdächtige soll die Frau gegen eine Wand gedrückt, ihr ins Gesicht geschlagen und die Herausgabe des Kindes verweigert haben.

Erst als Passanten eingriffen und die Beteiligten ansprachen, konnte die Mutter ihren Sohn wieder in die Arme nehmen. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Bundespolizei bemerkte die Szene und nahm den 18-Jährigen fest.

Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wegen auffälligen Verhaltens in ein Krankenhaus zur psychiatrischen Untersuchung gebracht.