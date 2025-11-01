23-Jähriger attackiert Polizisten am U-Bahnhof Warschauer Straße

Berlin - In der Nacht zu Samstag ist am U-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain ein Polizist angegriffen worden. Einsatzkräfte nahmen einen 23-Jährigen fest.

Der Angriff ereignete sich auf einer Treppe am U-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei mitteilte, betraten die Beamten den Bahnhof gegen 23.30 Uhr, als der junge Mann plötzlich einen Polizisten auf der Treppe mit der Schulter rammte.

Auf Ansprache soll er äußerst aggressiv reagiert haben: Er schlug den Einsatzkräften die Hände weg, ballte die Fäuste und versuchte, sie körperlich zurückzudrängen.

Die Beamten überwältigten den Angreifer und nahmen ihn fest – dabei soll er sich massiv gewehrt haben.

Im Anschluss wurde dem 23-Jährigen im Polizeigewahrsam auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen.