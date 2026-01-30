83-Jährige in Dahlem ins Gebüsch gezogen, geschlagen und ihr Schlüssel geklaut

Berlin - Bei einem brutalen Überfall in Berlin-Dahlem ist am Donnerstag eine 83-Jährige verletzt worden. Anschließend brachen die Tatverdächtigen in ihre Wohnung ein.

Nachbarn des 83-jährigen Opfers verständigten die Polizei. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei berichtete, war die Rentnerin gegen 19 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann geschubst wurde.

Die Frau stürzte zu Boden, wo der Angreifer ihr den Mund zuhielt, auf sie einschlug und dann in ein Gebüsch zerrte. Ein Komplize stand währenddessen Schmiere auf dem Gehweg.

Gegen 19 Uhr war die Seniorin zu Fuß unterwegs, als ein unbekannter Täter sie schubste. Sie stürzte zu Boden, er hielt ihr den Mund zu, prügelte auf sie ein und zerrte sie in ein Gebüsch. Ein Komplize stand Schmiere auf dem Gehweg.

Die Räuber nahmen auch den Wohnungsschlüssel ihres Opfers an sich. Kurz darauf beobachteten Nachbarn verdächtige Gestalten an der Wohnung der Geschädigten und riefen die Polizei. Die Tatverdächtigen entkamen zu Fuß, doch gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts aus der Wohnung.