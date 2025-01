Amok-Alarm in Berlin: Polizeieinsatz an Grundschule

Berlin - Die Polizei musste am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz in den Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ausrücken.

Vor der Grundschule in Berlin-Schmargendorf steht zur Betreuung der Kinder ein Kältebus der Feuerwehr bereit. © Stefan Kruse/dpa

Wie die Behörde beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, wurde gegen 16.15 Uhr ein speziell eingerichteter Amok-Alarm an den miteinander verbundenen Grundschulen Judith-Kerr und Alt-Schmargendorf ausgelöst.

Die Beamten durchsuchen derzeit das Schulgebäude in der Reichenhaller Straße. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde ebenfalls angefordert.

Bislang sollen keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen. Nach Informationen vom Ort des Geschehens könnte ein technischer Defekt den Alarm fälschlicherweise ausgelöst haben.

Wie Bild berichtet, sollen sich in dem Gebäude noch Schüler befinden, die sich in Klassenräumen versteckt halten - in der Schule befindet sich auch ein Hort, der bis 18 Uhr geöffnet ist.

Gegen 17.30 Uhr sollen demnach bereits mehr als 100 Polizeikräfte vor Ort gewesen sein. Das SEK hole nach und nach Kinder aus dem Schulgebäude, vor dem viele Eltern warten sollen. Hier stehen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr vorsorglich bereit.