Beamter bei Prügelei gefilmt: Polizei ermittelt in eigenen Reihen

Berlin - Wieder einmal muss die Polizei Berlin den eigenen Stall ausmisten: Diesmal wird gegen einen Beamten ermittelt, der gewalttätig geworden sein soll.

Der beschuldigte Polizist soll Anfang des Jahres in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. (Symbolfoto) © Manuel Genolet/dpa

Zu seinem Pech wurde besagter Polizist bei seiner Tat offenbar auch noch gefilmt, denn er könnte "auf Videoaufnahmen bei einer etwaigen strafbaren Handlung aufgezeichnet worden sein", wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Demnach soll der Beschuldigte Anfang des Jahres an einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Charlottenburg beteiligt gewesen sein.

Der Beamte habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls jedoch außer Dienst befunden, wie die Polizei betonte.

Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat am Freitagnachmittag Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt aufgenommen, wie es hieß.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und den genauen Tatumständen lagen zunächst keine näheren Informationen vor.