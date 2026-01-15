Polizei zieht bewaffneten Raser aus dem Verkehr, dann rückt das SEK an
Berlin - Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Schöneberg haben Zivilfahnder eine scharfe Schusswaffe samt Munition sichergestellt.
Gegen den Besitzer werde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel den Beamten am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr ein Auto auf, das zu schnell unterwegs war.
Die Polizisten stoppten das Fahrzeug an der Kreuzung Kurfürstenstraße/Ansbacher Straße und forderten den 25 Jahre alten Fahrer zum Aussteigen auf. Dabei entdeckten sie in seinem Hosenbund einen waffenähnlichen Gegenstand.
Bei einer anschließenden Durchsuchung bestätigte sich der Verdacht: Die Einsatzkräfte beschlagnahmten eine scharfe Schusswaffe mit Munition.
Mit einem Durchsuchungsbeschluss stellten sie die Wohnung des 25-Jährigen auf den Kopf. Hierzu rückte auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an.
Die Beamten stellten einen Schlagring und zwei Mobiltelefone sicher. Die Polizei brachte den Mann auf die Wache und nahm seine Daten auf. Anschließend kam er wieder frei.
Titelfoto: Marius Becker/dpa