Blutige Macheten-Attacke in Mitte: Mann lebensbedrohlich verletzt

Berlin - Streit eskaliert: In der Nacht zu Sonntag sind bei einer blutigen Auseinandersetzung in Berlin-Mitte drei Männer zum Teil lebensbedrohlich verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nach einer blutigen Attacke in Gesundbrunnen. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Ein 21-Jähriger wurde durch den Hieb einer Machete am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt. Er wurde von mehreren Zeugen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein 28 Jahre alter Mann erlitt ebenfalls eine Kopfverletzung, konnte sich aber aus eigener Kraft in eine Klinik begeben. Zudem wurde ein 31-Jähriger durch mehrere Messerstiche verletzt. Auch er suchte allein ein Krankenhaus auf.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die 21- und 28-Jährigen am Samstag gegen 23.20 Uhr an einer Streitigkeit in der Schwedenstraße beteiligt gewesen sein. Dabei sei zunächst Reizgas eingesetzt worden, bevor mindestens eine Machete gezogen wurde.

Der 31-Jährige soll unweit des eigentlichen Tatorts im Ortsteil Gesundbrunnen von einem Kontrahenten angesprochen worden sein, bevor dieser mehrfach zugestochen habe.