Großeinsatz der Polizei: Mann bei Schüssen in Neukölln verletzt
Berlin - In der Nähe des U-Bahnhofs Hermannstraße in Berlin-Neukölln ist am Donnerstagabend ein 27-jähriger Mann angeschossen worden.
Nach ersten Erkenntnissen habe es gegen 19.30 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen gegeben, teilte die Polizei auf X mit.
Es seien mehrerer Schüsse gefallen, hieß es. Dabei wurde der 27-Jährige den Angaben zufolge verletzt.
Ein Arzt behandelte ihn, anschließend konnte der Verletzte seinen Weg fortsetzen.
Für die Spurensuche wurde vorübergehend unter anderem der Anita-Berber-Park und der Bereich zwischen Jonasstraße und Leinestraße abgesperrt.
Die Ermittler sicherten dort Beweismittel, unter anderem Patronenhülsen.
Die Hintergründe des Streits sind bislang ungeklärt. Die polizeilichen Ermittlungen, besonders zum mutmaßlichen Täter, dauern an.
Titelfoto: Manuel Genolet/dpa