Großeinsatz der Polizei: Mann bei Schüssen in Neukölln verletzt

Berlin - In der Nähe des U-Bahnhofs Hermannstraße in Berlin-Neukölln ist am Donnerstagabend ein 27-jähriger Mann angeschossen worden.

Die Polizei sperrte den Bereich ab. (Symbolbild) © Manuel Genolet/dpa

Nach ersten Erkenntnissen habe es gegen 19.30 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen gegeben, teilte die Polizei auf X mit.

Es seien mehrerer Schüsse gefallen, hieß es. Dabei wurde der 27-Jährige den Angaben zufolge verletzt.

Ein Arzt behandelte ihn, anschließend konnte der Verletzte seinen Weg fortsetzen.

Für die Spurensuche wurde vorübergehend unter anderem der Anita-Berber-Park und der Bereich zwischen Jonasstraße und Leinestraße abgesperrt.

Die Ermittler sicherten dort Beweismittel, unter anderem Patronenhülsen.