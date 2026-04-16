Brandstifter schlägt zum zweiten Mal in Berliner Schule zu

Berlin - Am Mittwochabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Schule in Berlin-Charlottenburg ausrücken – nicht zum ersten Mal.

Die Feuerwehr musste zum zweiten Mal in zwei Tagen Brände in einer Charlottenburger Schule löschen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 19.15 Uhr wählte der Leiter der Einrichtung in der Olbersstraße den Notruf, nachdem ein Brandmelder im ersten Stockwerk des Gebäudes Alarm geschlagen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Brandbekämpfer konnten das Feuer rasch löschen. Während des Einsatzes wurde festgestellt, dass in zwei Toiletten zudem jeweils die Papierkörbe entzündet worden waren. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor dem Vorfall soll eine Zeugin in den frühen Abendstunden einen dunkel gekleideten Mann auf dem Schulhof gesehen haben. Die Polizei prüft, ob der Verdächtige mit den Zwischenfällen in Verbindung steht.

Bereits am Dienstag musste die Feuerwehr mehrere Brände in den Räumlichkeiten der Schule löschen, die offensichtlich mutwillig gelegt wurden.