Brutalo-Trio überfällt Kiosk: Mitarbeiter verletzt

Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Berlin-Marzahn ist am Samstagabend ein Mitarbeiter verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Berlin-Marzahn ist am Samstagabend ein Mitarbeiter verletzt worden.

Die Polizei hat Spuren in dem Kiosk gesichert. (Symbolfoto)
Die Polizei hat Spuren in dem Kiosk gesichert. (Symbolfoto)  © Jörg Carstensen/dpa

Der 44-Jährige erlitt Verletzungen im Nacken sowie an beiden Unterarmen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen betraten drei Männer gegen 19 Uhr den Laden in der Mehrower Allee und forderten den Angestellten zur Herausgabe von Geld auf.

Zwei von ihnen sollen unmittelbar "mit Schlaggegenständen und einem spitzen Gegenstand" auf ihn losgegangen sein, hieß es.

Berlin: Mann auf offener Straße in Berlin angeschossen: Polizei nimmt Trio in Hessen fest
Berlin Crime Mann auf offener Straße in Berlin angeschossen: Polizei nimmt Trio in Hessen fest

Der dritte Täter habe am Eingang Schmiere gestanden, während ein mutmaßlich vierter Beteiligter aus einiger Entfernung das Umfeld zu beobachten schien.

Der Mitarbeiter konnte sich demnach befreien und aus dem Geschäft fliehen. In der Zwischenzeit versuchten die Räuber vergeblich, die Kasse zu öffnen, sodass sie letztendlich Tabakwaren klauten und gemeinsam flüchteten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: