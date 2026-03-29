Brutalo-Trio überfällt Kiosk: Mitarbeiter verletzt

Berlin - Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Berlin-Marzahn ist am Samstagabend ein Mitarbeiter verletzt worden.

Die Polizei hat Spuren in dem Kiosk gesichert. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Der 44-Jährige erlitt Verletzungen im Nacken sowie an beiden Unterarmen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen betraten drei Männer gegen 19 Uhr den Laden in der Mehrower Allee und forderten den Angestellten zur Herausgabe von Geld auf.

Zwei von ihnen sollen unmittelbar "mit Schlaggegenständen und einem spitzen Gegenstand" auf ihn losgegangen sein, hieß es.

Der dritte Täter habe am Eingang Schmiere gestanden, während ein mutmaßlich vierter Beteiligter aus einiger Entfernung das Umfeld zu beobachten schien.