Brutalo-Trio überfällt Kiosk: Mitarbeiter verletzt
Berlin - Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Berlin-Marzahn ist am Samstagabend ein Mitarbeiter verletzt worden.
Der 44-Jährige erlitt Verletzungen im Nacken sowie an beiden Unterarmen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen betraten drei Männer gegen 19 Uhr den Laden in der Mehrower Allee und forderten den Angestellten zur Herausgabe von Geld auf.
Zwei von ihnen sollen unmittelbar "mit Schlaggegenständen und einem spitzen Gegenstand" auf ihn losgegangen sein, hieß es.
Der dritte Täter habe am Eingang Schmiere gestanden, während ein mutmaßlich vierter Beteiligter aus einiger Entfernung das Umfeld zu beobachten schien.
Der Mitarbeiter konnte sich demnach befreien und aus dem Geschäft fliehen. In der Zwischenzeit versuchten die Räuber vergeblich, die Kasse zu öffnen, sodass sie letztendlich Tabakwaren klauten und gemeinsam flüchteten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa