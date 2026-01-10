Diebstahl von Kopfhörern wird Dealer zum Verhängnis

Berlin - Diesen Raubzug hätte er sich wohl lieber verkniffen: Durch einen Diebstahl ist am Freitagnachmittag ein Dealer in Berlin-Mitte aufgeflogen.

Die Ermittler der Berliner Polizei haben am Freitag bei einer Wohnungsdurchsuchung einen überraschenden Drogenfund gemacht. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Denn was der Dieb nicht bedacht hatte: Die Kopfhörer verfügten über eine Ortungsfunktion, die die Polizei geradewegs auf seine Spur brachte.

Und so verschafften sich die Ermittler gegen 17.30 Uhr mittels richterlichem Beschluss Zugang zu einer Wohnung in einem Mietshaus in der Soldiner Straße.

Dort entdeckten sie aber nicht nur die gesuchten Kopfhörer, sondern auch mehr als ein Kilogramm einer mutmaßlichen Droge, bei der es sich wohl um Heroin handeln soll.

Zudem stellten die Einsatzkräfte eine fünfstellige Bargeldsumme sicher, die vermutlich aus dem Erlös vom Handel mit dem Rauschgift stammt.

Während der Durchsuchung tauchte dann auch die Mieterin der Wohnung auf - in Begleitung eines 31-Jährigen, dem schließlich der Besitz von Bargeld und Drogen zugeordnet werden konnten.