Durchsuchung in Hellersdorf: Polizei nimmt nach Tipp mutmaßlichen Drogendealer fest

Berlin - Nach der Durchsuchung einer Wohnung in Berlin-Hellersdorf hat die Polizei am Montagabend einen 49-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen.

In Hellersdorf gelang der Berliner Polizei am Montag ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in der Hauptstadt. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Einsatzkräfte gegen 19 Uhr an der Gothaer Straße nach einem anonymen Hinweis vor einem Wohnhaus offenbar einen Drogenverkauf.

Eine Frau soll das Gebäude verlassen und anschließend Betäubungsmittel an eine andere Frau verkauft haben. Daraufhin nahmen die Ermittler die Wohnung eines 49-jährigen Tatverdächtigen ins Visier.

Dabei nahmen Polizeikräfte den Mann in seiner Wohnung fest und stellten dort mehrere Luftdruck- und PTB-Waffen sicher.

Außerdem entdeckten die Beamten Amphetamin im Kilogrammbereich, Cannabis und mutmaßliche Einnahmen aus dem Drogenhandel.