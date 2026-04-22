Gab er Geheimnisse an Gangster weiter? Polizist wegen Korruption angeklagt

Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 33 Jahre alten, mutmaßlich korrupten Polizisten erhoben.

Ein Beamter der Berliner Polizei soll sich der Korruption schuldig gemacht haben. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Sie wirft dem Beamten vor, zwischen Februar 2020 und Februar 2023 in 17 Fällen polizeiliche Erkenntnisse an Mitglieder der kriminellen Szene weitergegeben zu haben, wie die Behörde mitteilte.

Einem Beschuldigten soll er etwa verraten haben, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. Auch Informationen zu bevorstehenden Einsätzen und Dienstzeiten einzelner Kollegen habe er weitergegeben, hieß es.

Für den Verrat von Informationen habe der Polizist Gegenleistungen angenommen, etwa Getränke, Essen und Kosten für Wasserpfeifen. Auch ein Darlehen in Höhe von 38.000 Euro soll der Verdächtige im Gegenzug für polizeiinterne Informationen erhalten haben.

In weiteren Fällen habe der Mann unter falschen Angaben Ermittlungen eingeleitet und Durchsuchungen veranlasst auf Basis angeblich anonymer Hinweise. Dabei seien ihm die Hinweisgeber bekannt gewesen.