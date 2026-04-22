Gab er Geheimnisse an Gangster weiter? Polizist wegen Korruption angeklagt
Von Matthias Arnold
Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 33 Jahre alten, mutmaßlich korrupten Polizisten erhoben.
Sie wirft dem Beamten vor, zwischen Februar 2020 und Februar 2023 in 17 Fällen polizeiliche Erkenntnisse an Mitglieder der kriminellen Szene weitergegeben zu haben, wie die Behörde mitteilte.
Einem Beschuldigten soll er etwa verraten haben, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. Auch Informationen zu bevorstehenden Einsätzen und Dienstzeiten einzelner Kollegen habe er weitergegeben, hieß es.
Für den Verrat von Informationen habe der Polizist Gegenleistungen angenommen, etwa Getränke, Essen und Kosten für Wasserpfeifen. Auch ein Darlehen in Höhe von 38.000 Euro soll der Verdächtige im Gegenzug für polizeiinterne Informationen erhalten haben.
In weiteren Fällen habe der Mann unter falschen Angaben Ermittlungen eingeleitet und Durchsuchungen veranlasst auf Basis angeblich anonymer Hinweise. Dabei seien ihm die Hinweisgeber bekannt gewesen.
Aufmerksam wurden die Ermittler auf den Beamten, den Angaben zufolge, durch Zeugenhinweise im Jahr 2021. "Im Rahmen verdeckter Ermittlungen und anschließender Durchsuchungen im Februar 2023 konnten Beweismittel, insbesondere Telefonchats, sichergestellt werden", hieß es. Der Angeklagte sei unmittelbar im Anschluss an die Durchsuchungen vom Dienst freigestellt worden.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa