Polizei verfolgt Raser über Autobahn und fühlt sich an Videospiel erinnert

Berlin - Der Hauptstadtpolizei ist wieder einmal ein Raser auf der Stadtautobahn A100 ins Netz gegangen - bei der Verfolgung fühlten sich die Beamten an ein Videospiel erinnert.

Mit der Raserei ist dann erst mal Schluss gewesen und der Abschleppdienst musste anrücken. © Facebook/Polizei Berlin

"Kennen Sie die alten Videospiele, bei denen man mit seinem Auto den anderen Autos auf der Straße ausweichen muss?", fragte die Behörde ihre Follower bei Facebook.

Einen Vorfall dieser Art erlebten die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei demnach Freitagnacht auf der A100.

Schon kurz nachdem sie in Berlin-Schöneberg am Innsbrucker Platz auf die Stadtautobahn gefahren waren, fiel ihnen ein weißer Renault Talisman auf, "der auffällig schnell auf der linken Spur unterwegs war".

Als er auf andere Verkehrsteilnehmer auffuhr, bremste der Fahrer aber mitnichten ab, sondern wechselte stattdessen die Spuren. "Es ging vom linken direkt auf den rechten Fahrstreifen, vorbei an den dort fahrenden Autos", beschrieb die Polizei die Situation.

Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf, konnten dem Wagen aber selbst mit 150 km/h nur schwer folgen, wobei sich der Abstand sogar zunächst noch weiter vergrößerte.