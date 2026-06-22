Gezielter Anschlag? Explosion vor Geschäft im Wedding

Berlin - War es nur ein dummer "Streich" oder ein gezielter Anschlag? Vor einem Geschäft in Berlin-Wedding ist in der Nacht zu Montag ein Sprengkörper detoniert.

Im Wedding ist in der Nacht zu Montag ein Geschäft durch einen Sprengkörper beschädigt worden. © Michael Ukas/dpa

Wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, sollen Anwohner gegen 2 Uhr morgens von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass unbekannte Täter einen Böller oder einen ähnlichen Gegenstand gegen die Scheibe geworfen hatten, der dann explodierte.

Verletzte habe es nach Polizeiangaben bei dem Vorfall nicht gegeben.

Nähere Angaben zum Tathergang machte die Behörde zunächst nicht und nannte auch nicht die Adresse des betroffenen Geschäfts.

Zu den Hintergründen der Tat lagen zunächst ebenfalls keine näheren Informationen vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.