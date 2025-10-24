Habersaathstraße in Mitte soll geräumt werden: Eigentümer terrorisiert Bewohner

Berlin - Ein teils besetztes Haus in Berlin-Mitte soll geräumt werden . Der Eigentümer will den Wohnkomplex abreißen lassen. Um die Bewohner zu vergraulen, greift er zu Selbstjustiz.

Die Polizei musste am Freitagmorgen erneut zum teils besetzten Wohnkomplex in der Habersaathstraße ausrücken (Archivfoto) © Sven Kaeuler/dpa

Mehrere Bewohner des Hauses an der Habersaathstraße haben am Freitagmorgen die Polizei alarmiert, wie die Behörde am Abend mitteilte.

Demnach sollen gegen 6.30 Uhr Mitarbeiter eines vom Hauseigentümer angeheuerten Sicherheitsdienstes an Türen geklopft und die Anwohner aufgefordert haben, die Räume und das Haus zu verlassen.

In einigen Fällen soll das Sicherheitspersonal auch gegen die Türen getreten und sie dadurch beschädigt haben.

Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzwagen aus, unterband die Einschüchterungsversuche und führte die Sicherheitsleute aus dem Haus.

Sie wurden von den Einsatzkräften über die geltende Rechtslage aufgeklärt. Die Bewohner durften in ihren Wohnungen bleiben. Verletzt wurde niemand. Gegen die Sicherheitsleute wird wegen Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt.