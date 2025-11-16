Jugendgruppe überfällt Kinder auf Spielplatz: Zwei Jungs schwer verletzt!

Berlin - Am Samstagnachmittag wurden drei Kinder von einer Jugendgruppe in Berlin-Pankow attackiert. Zwei von ihnen mussten schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich auf einem Spielplatz in Berlin-Pankow. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen spielten ein Elfjähriger und zwei 13-Jährige gegen 20 Uhr auf dem Spielplatz im Paule-Park, als plötzlich eine fünfköpfige Jugend-Gang auftauchte und sie brutal attackierte.

Die beiden 13-Jährigen sollen dabei immer wieder geschlagen worden sein. Nur der Elfjährige konnte fliehen und Hilfe holen.

Als zwei Erwachsene herbeieilten, riss die Gang einen der 13-Jährigen mit sich und verschwand. Der Junge soll gezwungen worden sein, mitzukommen.

Die zwei zurückgelassenen Kinder mussten per Rettungswagen ins Krankenhaus. Beim älteren wurde ein Nasenbeinbruch diagnostiziert.

Währenddessen suchten die Eltern des dritten Jungen zusammen mit der Polizei verzweifelt nach ihrem verschwundenen Sohn.