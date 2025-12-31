Polizei beweist an Silvester richtigen Riecher: Als Beamte in Tüte blicken, ist der Fall klar

Berlin - Die Berliner Polizei hat bei Einsätzen in Steglitz und Marzahn Kugelbomben und illegale Feuerwerkskörper sichergestellt.

Die Einsatzkräfte der Brennpunktdienststelle "Silvester 2025" hatten Erfolg. © Facebook/Polizei Berlin

Wie die Behörde an Silvester mitteilte, kontrollierten Brennpunkt-Polizisten am Montag zunächst im Ortsteil Steglitz ein Auto. Dieses sei zuvor durch verkehrswidriges Fahren aufgefallen.

Der Mann hinter dem Steuer stimmte zu, dass die Beamten seinen Wagen durchsuchen.

Dabei habe eine Tüte die Aufmerksamkeit der Polizisten erregt, hieß es weiter in dem Posting auf Facebook.

Daraufhin habe sich der Fahrer stur gestellt und die weitere Kontrolle abgelehnt. Das brachte ihn aber nicht weiter: Die Polizei holte sich einen richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss.

In dem Wagen fanden die Beamten schließlich vier Kugelbomben und rund 1000 Euro mutmaßlichen Umsatzes. Bomben und Geld war er schließlich los.​

In Marzahn durchsuchte die Polizei eigenen Angaben zufolge eine Wohnung. Zuvor soll im Umfeld ein möglicher illegaler Handel mit Feuerwerkskörpern beobachtet worden sein.​