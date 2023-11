Jungen werfen Einkaufswagen aus dem 25. Stock: Jetzt ermittelt die Mordkommission

Die Polizei stellte den Korb des Einkaufswagens sicher. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein Anwohner hatte am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Einsatzkräfte über den Vorfall alarmiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Korb des Wagens blieb den Angaben nach in Höhe der 20. Etage an Teilen der Fassade hängen, hingegen löste sich das Rollengestell und prallte unten am Fuß des Gebäudes am Helene-Weigel-Platz auf.

Verletzt wurde niemand.

Die Polizei stellte den Korb sicher und nahm in der Nähe des Hochhauses zwei Jungen im Alter von 14 Jahren fest.

Nach den polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Teenager abends den Erziehungsberechtigen.