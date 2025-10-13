Mann bei Treffen in Hasenheide niedergestochen: Verdächtiger ist kein unbeschriebenes Blatt

Berlin - Knapp einen Monat nach einer lebensbedrohlichen Messerattacke auf einen 44-Jährigen im Volkspark Hasenheide ist in Berlin-Neukölln ein Verdächtiger festgenommen worden.

Am Montagmorgen klickten bei dem 20-Jährigen in der Allerstraße die Handschellen. © Denis Zielke/TAG24

Gegen den polizeibekannten 20-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Berliner Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.



Die Ermittler werteten auch Videoaufnahmen einer Überwachungskamera aus und kamen dem Mann auf die Schliche.

Einsatzkräfte der Polizei und des LKA nahmen den 20-Jährigen am Montagmorgen in der Wohnung seiner Eltern in der Allerstraße im Neuköllner Schillerkiez fest.

Dem Heranwachsenden wird vorgeworfen, in der Nacht zum 14. September dem 44-Jährigen bei einem Treffen auf einer Parkbank mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen zu haben.

Kurz nach Mitternacht entdeckte ein Passant den schwer verletzten Mann und wählte den Notruf.