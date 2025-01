22.01.2025 14:36 Mann beleidigt Schulkinder rassistisch in U9: Fahrgäste stellen sich vor Klasse

Eigentlich sollten Kinder auf dem Schulweg keine Angst haben. Doch genau dafür hat am Mittwoch in Berlin-Wedding ein 60-Jähriger in einem Waggon der U9 gesorgt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Eigentlich sollten Kinder auf dem Schulweg keine Angst haben müssen. Doch genau dafür hat am Dienstag in Berlin-Wedding ein 60-Jähriger in einem Waggon der U9 gesorgt. In der Berliner U-Bahnlinie U9 trug sich am Dienstag ein rassistischer Vorfall zu. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Wie die Polizei mitteilte, beleidigte der Mann die Schulklasse während der Fahrt auf Höhe des U-Bahnhofs Amrumer Straße rassistisch. Als andere Fahrgäste die Situation bemerkten, stellten sie sich schützend vor die Kinder, die von einer Augenzeugin auf zehn bis zwölf Jahre alt geschätzt wurden. Am U-Bahnhof Leopoldplatz stieg die Klasse in Begleitung der Lehrerin aus der Bahn. Einsatzkräfte der inzwischen verständigten Polizei konnten den 60-Jährigen kurz darauf in der Nähe des U-Bahnhofs Nauener Platz festnehmen. Berlin Crime Nach Steinwurf und Kot-Attacke: Mann randaliert erneut in Regierungsviertel und muss in Knast Auch hier kam es vonseiten des Tatverdächtigen zu rassistischen und volksverhetzenden Äußerungen. Aufgrund seines orientierungslosen Eindrucks kam der 60-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach der Begutachtung durch einen Arzt durfte er gehen. Der Staatsschutz ermittelt.

